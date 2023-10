Tocca il sedere alla vicina, 23enne condannato a due anni

La pubblica accusa aveva chiesto 3 anni e 4 mesi in abbreviato (partendo da 5 anni sottratti di un terzo per il rito), il collegio dei giudici presieduto da Iuri De Biasi gli ha invece inflitto una pena di due anni di reclusione, sospesa grazie alla condizionale. E' finito così il processo di primo grado a un 23enne straniero (difeso dall'avvocato Stefano Pietrobon) che, in un paese della zona di Castelfranco Veneto, nell'autunno del 2022 avrebbe abusato sessualmente di una 42enne.

Secondo le accuse del pubblico ministero Davide Romanelli il giovane, intorno alle 2 della notte di una sera di novembre, avrebbe suonato al campanello della donna chiedendo se poteva entrare. I due si conoscevano dal momento che lui è un vicino di casa ma l'ora tarda avrebbe indotto la presunta vittima a declinare l'invito. Poi però lei avrebbe sentito qualcuno che cercava forzare una tapparella: sarebbe uscita e avrebbe fatto entrare l'uomo che, prendendola per le braccia, avrebbe cominciato a parlare di "voci" che giravano in paese su una sua presunta relazione che un "poco di buono". Lo straniero l'avrebbe quindi baciata e le avrebbe sfiorato i glutei. La donna, terrorizzata, avrebbe urlato per richiamare l'attenzione dei vicini e il ragazzo se ne sarebbe andato. Il 23enne, che era anche finito ai domiciliari, sarebbe stato visto da un vicino che avrebbe confermato di essere stato svegliato in piena notte dalle urla della 42enne e di averlo notato uscire proprio da quella casa.