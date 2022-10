Escursionista inglese si frattura una caviglia all'Eremo di Sant'Alberto

Verso le ore14 di lunedì 10 ottobre il soccorso alpino delle Prealpi trevigiane è stato attivato dalla Centrale del Suem 118, per un infortunio poco sopra l'Eremo di Sant'Alberto a San Pietro di Barbozza.

Mentre la sua comitiva era ferma all'Eremo, un escursionista si era infatti allontanato incamminandosi lungo un sentiero, salvo avvisare poco dopo con una telefonata che, messo male un piede, aveva riportato la sospetta frattura di una caviglia. Risaliti alle coordinate Gps del punto in cui si trovava il 67enne inglese in contatto telefonico con un soccorritore, una squadra lo ha raggiunto a piedi e, dopo avergli prestato le prime cure, lo ha imbarellato e calato lungo il sentiero per 250 metri, fino ad arrivare all'Eremo e affidarlo al personale sanitario dell'ambulanza di Montebelluna.