Ordinanza anti-degrado: due settimane di chiusura per il Dersut Caffè

Il sindaco Mario Conte ha disposto in questi giorni la chiusura per due settimane consecutive della caffetteria Dersut in Via Roma a Treviso. Fino al 20 ottobre il bar dovrà restare chiuso 24 ore su 24 per evitare assembramenti e per prevenire alcune situazioni che, di recente, avevano minato il decoro della zona.

Il provvedimento segue due precedenti ordinanze, la prima emessa lo scorso 7 agosto e una seconda risalente ai primi giorni di settembre: entrambe prevedevano la chiusura anticipata alle ore 18 fino alle ore 6 del giorno successivo del bar. E i risultati di efficacia non sono tardati tant’è che, durante l’orario di chiusura forzata del bar, non ci sono stati episodi di inciviltà o di insicurezza. «Negli ultimi giorni si sono verificati, durante l’orario di apertura concesso, episodi di inciviltà e disturbo ai passanti per cui l’istruttoria realizzata dal Comando di polizia locale ha documentato ampiamente la possibilità di chiusura totale del bar», spiega il Comandante Andrea Gallo - ancora una volta come per altre situazioni si è lavorato in stretto contatto con i residenti e gli operatori commerciali della zona. Questa sinergia, supportata anche da controlli delle forze di polizia e del Comando, ha permesso di svolgere indagini amministrative a cui è seguito il provvedimento del sindaco». Proprio in via Tre Venezie a San Liberale un noto locale, già oggetto anche negli anni scorsi di provvedimenti restrittivi sugli orari di apertura, è ancora oggetto di restrizioni con l’obbligo di chiusura a partire dalle nove di sera.

Il commento

«Ringrazio il Comandante Gallo e gli agenti della Polizia Locale per la costante attività di monitoraggio del territorio - le parole del sindaco, Mario Conte -. Oltre all’attività del comando è importantissimo il rapporto di fattiva collaborazione instauratosi con i cittadini. Grazie alle loro segnalazioni abbiamo potuto avviare quei controlli mirati che hanno portato a chiudere quei locali frequentati da persone che disturbano e minano la quiete e la sicurezza urbana. Ad essere sanzionati sono stati proprio quegli esercenti che si disinteressano di quello che capita nei pressi del proprio locale».