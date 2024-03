Scivola sulla neve a 1.900 metri, salvata una trevigiana

Incidente in montagna nella mattina del 19 marzo a Claut. Una donna di 65 anni, residente in provincia di Treviso, è scivolata sulla neve per oltre 100 metri di dislivello, riportando diverse escoriazioni. La stazione Valcellina del soccorso alpina è stata attivata alle 13.30 circa tramite il sistema di georeferenziazione Georesq dalla centrale di Sassari che ha ricevuto l'allarme tramite l'applicazione disponibile sul cellulare lanciato dalla donna e dal marito.

L'incidente è avvenuto a 1.900 metri di quota sotto la Cima del Monte Frate. I due si trovavano in una zona con pochissimo (quasi nullo) campo per effettuare telefonate ed è stato appunto grazie all'applicazione che sono riusciti a chiamare i soccorsi. Sono riusciti inoltre a inviare alcuni messaggi che hanno permesso una veloce operazione di recupero ottimizzando i tempi.