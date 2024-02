Si fingono assicuratori e le spillano i soldi di una polizza inesistente

Si sono spacciati operatori di una compagnia assicurativa e hanno spillato ad una 55enne che aveva chiesto un preventivo per stipulare una polizza online, ricevendo per mail la proposta inziale di un premio di euro 367 euro, maggiorato dopo un paio di giorni, senza alcuna spiegazione, fino a raggiugere euro 408 euro. Ad architettare il raggiro, scoperto dai carabinieri di Codognè, sono stati quattro uomini di 67, 48, 46 e 37 anni, tutti residenti in provincia di Crotone e con precedenti di polizia che sono stati tutti denunciati.

Quandio la donna ha ricevuto il premio "maggiorato" rispetto al costo iniziale, ha cercato sul web il numero di telefono della compagnia di assicurazioni per chiarire la situazione, ma le è stato fornito un ulteriore recapito telefonico. Quindi ha chiamato quell’utenza ed ha parlato con un presunto operatore che le ha detto di non sapere nulla dell’aumento e che le avrebbe inviato un nuovo preventivo al prezzo iniziale. Infatti, poco dopo, ha ricevuto un messaggio su whatsapp con un’immagine che mostrava la targa della sua auto e l’importo da pagare di 367 euro, accompagnata da un qr-code, che la donna ha utilizzato presso una cartolibreria per effettuare il pagamento. Avendo, però, atteso invano la conferma dell’avvenuta stipula della polizza e il relativo tagliando per la copertura assicurativa, ha ripetuto la ricerca sul web e ha scoperto di aver contattato il sito sbagliato, creato appositamente da dei truffatori. Quindi ha chiamato il vero numero della compagnia assicurativa ed ha appreso dall’operatore di turno di essere stata raggirata, proprio perché la compagnia in questione non utilizza whatsapp per interloquire con i clienti.