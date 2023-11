Positivi al Covid, erano da McDonald's: lavori socialmente utili per evitare la condanna

È finito davanti al giudice Marco Biagetti il caso dei due 20enni trevigiani fermati nell’agosto del 2021 dopo aver violato l’obbligo di quarantena ed essre andati a prendersi un panino al McDonald’s in Strada Ovest. I due giovani, residenti a Casier e Treviso, erano assistiti dagli avvocati Paolo Bortoli e Andrea Nieri. Denunciati per aver violato l'obbligo di isolamento domiciliare, dovranno svolgere 130 ore di volontariato per evitare di essere processati.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", i due ragazzi risiedono a Casier e Treviso. A fine luglio di due anni fa, i 20enni erano risultati positivi al Coronavirus e, come da decreto, avrebbero dovuto rispettare l'isolamento domiciliare di una decina di giorni, fino al 3 agosto. Peccato che entrambi si siano messi d'accordo per trovarsi in Strada Ovest e andare a mangiare un panino da McDonald's usando una macchina sola. A fermarli, mentre tornavano verso casa, erano stati gli agenti della Questura di Treviso. Invevitabile la denuncia per entrambi. La vicenda è ora finita davanti al Gup di Treviso: i legali dei due giovani si sono opposti al decreto penale di condanna che sostituiva il carcere con il pagamento di una multa. Entrambi hanno chiesto di poter accedere alla messa alla prova sostituendo la multa a dei lavori socialmente utili. I due 20enni dovranno quindi prestare servizio all'Anglat di Treviso, assistendo anziani e disabili per 130 ore totali ed estinguendo in questo modo il reato di aver violato la quarantena.