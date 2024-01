Travolta da un'auto sulla Postumia, muore dopo due settimane di agonia

Daniela Biscaro, 72 anni, è mancata all'affetto dei suoi cari nel pomeriggio di giovedì 11 gennaio: da due settimane era ricoverata all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dopo essere stata investita, lo scorso 29 dicembre, mentre attraversava le strisce pedonali lungo la Postumia, davanti alla chiesa parrocchiale.

Alla guida della Citroen che l'aveva travolta c'era un 30enne che, da Ponte di Piave, viaggiava in direzione di Treviso. Violentissimo l'impatto che aveva sbalzato l'anziana per una decina di metri sull'asfalto. La 72enne, soccorsa dall'automobilista e da altri presenti, era subito apparsa in condizioni disperate: intubata e operata d'urgenza, subito dopo l'incidente, le sue condizioni sono sempre rimaste gravi in questi giorni fino al peggioramento fatale delle scorse ore, costatole la vita. Daniela Biscaro era vedova, suo marito era morto nel 2001 a soli 50 anni. Lei era casalinga ma aveva lavorato da giovane in fabbrica nella Filatura del Montello. Lascia il figlio adottivo Roberto e la sorella maggiore Annamaria. Il sindaco Valentina Pillon aveva commentato la notizia così, subito dopo l'incidente: «Siamo vicini ai familiari della signora coinvolta nell'incidente. Continueremo a investire nella sicurezza stradale e a migliorare l’illuminazione pubblica ma è fondamentale che le persone, sia alla guida dei veicoli che a piedi o in bici, prestino massima attenzione e prudenza quando sono per strada per l’incolumità propria e altrui». La data dei funerali di Daniela Biscaro verrà fissata nelle prossime ore.