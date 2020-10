Precipita per trenta metri dal Monte Coldai: ferita una 57enne

Alle 11 circa di domenica la Centrale del 118 è stata allertata dagli amici di un ragazzo colto da malore all'esterno di una casera a Igne, Longarone (BL), e ritrovato dai compagni privo di sensi. Ricevute le coordinate, l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore è atterrato nelle vicinanze e l'equipe medica ha subito monitorato il trentunenne di Ponte nelle Alpi (BL) che nel frattempo aveva fortunatamente ripreso conoscenza, per poi caricarlo a bordo e trasportarlo all'ospedale di Belluno per le verifiche del caso.

Poco prima delle 13, invece, è scattato l'allarme per una donna precipitata dal Monte Coldai, lanciato da un testimone che aveva assistito all'accaduto da Forcella Coldai, in Val di Zoldo (BL). L'eliambulanza si è portata sul luogo dell'incidente e ha calato con un verricello di 30 metri un tecnico di elisoccorso, un medico ed un infermiere, i quali hanno raggiunto la cinquantasettenne di Conegliano caduta mentre con un amico stava scendendo verso il lago e ruzzolata poi per una trentina di metri. Prestate le prime cure per un probabile politrauma, l'infortunata è stata imbarellata e issata a bordo sempre con il verricello per essere poi accompagnata al San Martino di Belluno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Infine, alle 14 l'elicottero è volato alla Grotta Azzurra, a Mel (BL), a seguito della scivolata di un escursionista. L'uomo, un 73enne di Adria (RO) che si trovava con i familiari, aveva sbattuto a terra nei pressi della grotta, riportando un possibile trauma cranio/dorsale. Sbarcati con un verricello, l'equipe medica e il tecnico di elisoccorso hanno preso in carico l'uomo mentre sul posto erano presenti il personale sanitario dell'ambulanza, il Soccorso alpino di Belluno e i vigili del fuoco. Una volta caricato in barella e recuperato, l'infortunato è stato poi portato a Belluno per le cure del caso.