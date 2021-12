Scivola sul ghiaccio e si fa male ad una caviglia: 51enne salvata dall'elisoccorso

Alle 15.30 circa di sabato il Soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane è stato allertato per un'escursionista scivolata a causa del ghiaccio sulla strada che da Longhera sale sul Visentin nel vittoriese. Una squadra è quindi intervenuta in supporto dell'elicottero di Treviso emergenza. La donna, una 51enne di Godega di Sant'Urbano che aveva riportato un sospetto trauma alla caviglia, è stata quindi recuperata con il verricello e poi trasportata all'ospedale di Conegliano per tutte le cure del caso.