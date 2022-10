Si sente male durante l'escursione: 96enne recuperato con l'elisoccorso

Verso le 16.20 di domenica 9 ottobre un gruppo di escursionisti ha contattato il Suem 118, poiché un loro compagno era sfinito dalla stanchezza e non riusciva più a continuare nella discesa poco sotto Malga Malgonera, in Valle di San Lucano.

Mentre il personale del Soccorso alpino di Agordo si preparava in piazzola per un eventuale supporto nelle operazioni, l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore si è portato sul luogo indicato dalle coordinate. Sbarcato con un verricello di 20 metri, il tecnico dell'elisoccorso ha recuperato il 96enne di Salgareda accompagnato all'ospedale di Agordo per i dovuti controlli medici. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita.