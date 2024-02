In vacanza con la moglie a Cuba: muore a 55 anni in un incidente stradale

San Pietro di Feletto si prepara in questi giorni a dare l'ultimo saluto a Fabio Varaschin, 55enne originario della frazione di Santa Maria di Feletto, morto lo scorso 30 gennaio in un ospedale de L'Avana, a Cuba.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", lunedì 18 dicembre 2023 Varaschin stava rientrando a casa guidando un motorino preso a noleggio quando un'auto l'aveva investito. Il 55enne si trovava in vacanza con la moglie cubana Yanis e la figlia 14enne Debora. A San Pietro di Feletto Varaschin c'era rimasto poco: da giovane, infatti, era emigrato a Neuenstadt am Kocher, alla periferia di Stoccarda (Germania), dove aveva aperto l'Eiscafè Italia. Ogni inverno il 55enne chiudeva la sua gelateria per andare in vacanza con la famiglia. Cuba, patria della compagna, era la loro meta preferita ma è stato proprio sull'isola che Varaschin ha perso la vita. Ricoverato in ospedale a L'Avana, le sue condizioni subito dopo l'incidente non sembravano dare preoccupazioni. Assistito dalla moglie e da alcuni amici locali, Varaschin sembrava poter uscire dall'ospedale in pochi giorni ma, nelle ore successive, una serie complicazioni di salute hanno portato al prolungamento del ricovero e così i familiari residenti a San Pietro di Feletto, avevano chiesto il trasferimento del 55enne in Italia. Pratiche troppo lunghe da avviare e portare a termine. Le condizioni di Fabio si sono precipitate alla fine del mese scorso e, il 30 gennaio, Varaschin è mancato all'affetto dei suoi cari mentre era assistito dal fratello e dalla compagna. Una notizia che ha lasciato nel dolore l'intera comunità di Santa Maria di Feletto dove il 55enne, già cremato a Cuba, verrà sepolto. La cerimonia funebre è stata fissata per giovedì 15 febbraio, alle ore 15, in chiesa a Santa Maria di Feletto. Fabio lascia la moglie Yanis e la figlioletta Debora, oltre a mamma Silvana, papà Francesco, il fratello Gianpietro, le sorelle Lara e Patrizia, cognati e amici sparsi tra la Germania e Cuba.