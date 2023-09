Picchia la ex compagna di fronte al figlio piccolo, imprenditore condannato a 10 mesi

Un noto imprenditore vitivinicolo della pedemontana trevigiana, una gravidanza improvvisa che porta i due genitori ad andare a vivere insieme per quanto fossero entrambi molto giovani. E poi i maltrattamenti: pugni, sberle e calci, conditi con insulti rivolti alla compagna e alla madre di lei. Il tutto davanti al piccolo. Lui, un 32enne di Motta di Livenza, è finito a processo per lesioni. Il procedimento di primo grado si è concluso con una condanna, per quanto mite, a 10 mesi di reclusione per le sole lesioni. Nei confronti dell'imputato è stata inoltre disposta una provvisionale (il danno economico sarà quantificato nel processo civile) di 2 mila euro.

La vicenda si sarebbe svolta nel 2016 a Farra di Soligo, dove i due, 27 anni lui (difeso dall'avvocato Luciano Gazzola) e 26 lei (assistita dall'avvocato Daniele Panico), vanno a stare in seguito alla nascita del figlio. Ma la convivenza dura poco: l'imputato si sarebbe disinteressato della nuova famiglia, preferendo occupare il tempo libero con gli amici. E alle proteste della "ex", che gli addebitava il fatto di non essere né un buon padre né tanto meno un buon compagno, avrebbe risposto in modo piuttosto violento, con insulti e mettendo le mani addosso alla donna, come quando, il 19 dicembre del 2016, le procura una frattura al dito mignolo di una mano (refertata dal pronto soccorso di Montebelluna) oltre a svariati lividi sul corpo. A febbraio del 2017 si lasciano. Lei, racconta nella denuncia, avrebbe lasciato la casa comune non solo per mettersi al riparo della sfuriate del compagno ma soprattutto per far ritrovare l'equilibrio al bambino, che assisteva alle litigate e poi aveva delle reazioni di pianto sfrenato e inconsolabile.