Si fingono poliziotti e derubano due pensionati: colpo da 60mila euro

Ennesima truffa ai danni degli anziani in provincia di Treviso ma questa volta i malviventi entrati in azione hanno colpito in maniera ancora più subdola del solito, fingendosi agenti della polizia di Stato con tanto di finte divise per farsi aprire le porte di casa da due malcapitati pensionati di 84 e 85 anni.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", il colpo è stato messo a segno martedì scorso, 13 giugno, nel quartiere Monticella, in Via Asiago a Conegliano. I due malviventi si sono presentati alla porta di casa dei due anziani verso l'ora di pranzo, vestiti con indumenti molto simili alle divise della polizia, in volto avevano delle mascherine che non hanno mai tolto per tutta la durata del furto. Ai proprietari di casa i finti poliziotti hanno detto che, poco prima, era entrato del gas nelle tubature dell'acquedotto e il rischio di esplosione in zona era molto alto. Gli anziani, comprensibilmente spaventati, hanno allora iniziato a seguire cecamente tutto quello che i due finti poliziotti chiedevano loro: prima hanno aperto tutti i rubinetti di casa convinti di far uscire così il gas presente nelle tubature. Poi, con un'altra scusa, i truffatori si sono fatti mostrare prima il contatore e successivamente la cassaforte, chiedendo ai proprietari di svuotarla per motivi precauzionali. All'interno c'erano soldi, Rolex, varie collane e preziosi, un diamante e degli orecchini in oro. Il valore complessivo degli oggetti all'interno della cassaforte si aggirava intorno ai 60mila euro. Preso in consegna il sacco con dentro gli averi dei pensionati, i due finti poliziotti sono fuggiti in fretta e furia a bordo di un'auto. Solo dopo averli visti andare via i due coniugi hanno realizzato di essere stati raggirati. Il figlio della coppia ha sporto denuncia alla polizia il giorno successivo. Gli agenti hanno avviato le indagini per risalire all'identità dei due truffatori. Fortunatamente nessuno dei due coniugi è stato aggredito ma il bottino rubato è davvero ingente, non solo per il valore economico ma anche affettivo, oltre allo choc per la truffa subita.