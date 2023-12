Funerali di Vanessa Ballan, lutto in Provincia: «Serve cultura del rispetto»

Alle 14.30 di venerdì 29 dicembre, nel Duomo di Castelfranco Veneto, sarà celebrato il funerale di Vanessa Ballan, la mamma 26enne brutalmente assassinata nella sua casa di Riese Pio X lo scorso 19 dicembre. In tutto il Veneto è stato proclamato il lutto regionale mentre questa mattina, nella sede della Provincia e in tutti i palazzi istituzionali, sono state esposte le bandiere a lutto.

Stefano Marcon, presidente della Provincia e sindaco di Castelfranco Veneto, città in cui si terranno i funerali, commenta: «Due vite spezzate, Vanessa e il bimbo in arrivo, a causa di una violenza, di una disumanità, che provoca sgomento e dolore in tutta la comunità della provincia e del Paese. Esprimo profondo cordoglio e vicinanza ai familiari della giovane, non ci sono parole che possano colmare questo vuoto immenso. Il contrasto alla violenza di genere, in qualsiasi forma essa si manifesti, fisica, psicologica, verbale, economica, nei suoi tratti più sottili e subdoli, deve essere una priorità. Massimo impegno nella diffusione di una cultura del rispetto, nelle azioni di prevenzione e di ascolto alle persone che denunciano episodi sospetti, nel consolidamento di una rete tra Istituzioni e forze dell'ordine per individuare e contrastare situazioni critiche».