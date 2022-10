Strage in A4: restano gravissime le condizioni dell'unica superstite

La coordinatrice dell’area educativa della onlus Cuore 21, Romina Bassini, è in morte cerebrale per le gravissime lesioni riportate nell'incidente in A4 costato la vita ad altre 6 persone tra cui l'ex sindaco di Riccione Massimo Pironi. Il bollettino medico di domenica mattina, 9 ottobre, dall'ospedale di Treviso parla di condizioni ancora gravissime per la 36enne che però è ancora in vita. Il prossimo aggiornamento è atteso per le ore 17.

Estratta ancora in vita dalle lamiere del pulmino che trasportava i ragazzi disabili a un evento in Friuli, Romina era stata trasportata all'ospedale di Treviso in condizioni estremamente critiche dopo che i soccorritori l'avevano ritrovata sotto le valige. Attualmente la 36enne rimane in vita solo grazie al supporto dei macchinari. Laureata alla facoltà di “Educatore Sociale e Culturale” di Rimini, Romina è educatrice e socia fondatrice della cooperativa Cuore21. Il pulmino dell'associazione riccionese si stava dirigendo nel borgo di Lauco, in provincia di Udine, dove nella giornata di sabato la comitiva avrebbe dovuto prendere parte all’iniziativa "Ventuno cuori in osteria" organizzata nella frazione di Vinaio in collaborazione con il centro per l’educazione Zaffiria di Rimini.