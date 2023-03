Schianto tra camion in A4, chiusi gli svincoli di Cessalto e San Donà

Uscita obbligatoria a San Doná di Piave per chi proviene da Venezia ed è diretto verso Trieste a causa di un incidente avvenuto poco dopo le 13,30 di venerdì 10 marzo. Nello schianto, avvenuto tra Cessalto e San Stino di Livenza lungo l'autostrada A4, sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti. Una persona risulta ferita. Sul posto la polizia stradale, i vigili del fuoco, il 118, gli ausiliari di Autovie e i mezzi di soccorso meccanico. Chiusi in ingresso gli svincoli di San Doná di Piave e Cessalto in direzione Trieste.