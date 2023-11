Auto urta scooter svoltando a sinistra, 16enne finisce in ospedale

Ennesimo incidente sulle strade della Marca, nella tarda mattinata di sabato 11 novembre: una Fiat Punto, svoltando a sinistra in Via Marcoai a Casella d'Asolo, ha urtato lo scooter guidato da un 16enne della zona, facendolo finire a terra sull'asfalto. Nella caduta il giovane ha perso il casco ed è stato portato in ospedale a Montebelluna dal personale del Suem di Crespano del Grappa.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", il 16enne straniero M.A.L. si era fermato poco prima a fare benzina con un amico prima di riprendere la strada verso casa (situata proprio a pochi metri di distanza dal luogo dell'incidente). Lo scooter viaggiava nella stessa direzione della Fiat Punto: ad un certo punto il motorino si è affiancato all'auto proprio mentre il guidatore stava svoltando a sinistra. Inevitabile l'impatto con il ragazzo sbalzato sull'asfalto. Il caso, non allacciato, si è staccato ed è rimasto a terra. Sul posto, in un primo momento, era stato chiamato anche l'elisoccorso (poi fatto rientrare). I soccorsi del 118 hanno provveduto a trasportare in ambulanza il giovane in ospedale a Montebelluna. Fortunatamente non è in pericolo di vita.