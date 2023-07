Schianto tra due furgoni sulla Postumia: tre feriti, uno è gravissimo

Tre feriti, tra cui uno in gravissime condizioni. Questo il bilancio del terribile incidente stradale avvenuto a Postioma di Paese lungo la strada provinciale 102, la Postumia, a Postioma di Paese. Due furgoni, per cause in corso di accertamento, si sono scontrati finendo fuori stradale. Intervenuti i carabinieri della stazione di Paese, il Suem 118 con ambulanze e l'elicottero. La strada provinciale è chiusa al traffico. Lunghissime le code.