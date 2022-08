Terrore in farmacia: ladro armato di coltello fugge con i soldi della cassa

Entra in farmacia armato di coltello, minaccia la farmacista e scappa con i soldi della cassa facendo perdere le sue tracce: è successo tutto giovedì mattina, verso le ore 11, alla parafarmacia di Viale Caccianiga a Maserada sul Piave.

Il ladro è entrato indossando gli occhiali da sole in un momento in cui non c'erano clienti all'interno dell'attività. All'improvviso l'uomo ha estratto un coltello minacciando la farmacista chiedendole di consegnarli i soldi della cassa (qualche centinaio di euro). Dopo aver preso i soldi, il bandito si è dato alla fuga. Le ricerche da parte delle pattuglie dei carabinieri di Treviso non hanno ancora dato esito. Il ladro resta quindi a piede libero per il momento, le indagini dei militari dell'Arma sono in corso.