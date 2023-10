Escursione con il marito in Valbrenta, 61enne scivola e si frattura una gamba

Disavventura domenica pomeriggio, 1 ottobre, per una 61enne di Loria scivolata nel bosco in località Malga Pian della Casaretta. In suo aiuto è intervenuto il Soccorso alpino di Asiago: portata in ospedale, non è in gravi condizioni