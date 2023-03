Precipita in un canalone per 300 metri, 60enne recuperato dall'elisoccorso

Brutta disavventura venerdì mattina, 17 marzo, per un escursionista di Mareno di Piave scivolato lungo un sentiero in zona Cima de l'Albero, sopra Podenzoi. Ha riportato traumi e lesioni ma non è in pericolo di vita