Mietitrebbia in fiamme, intervengono i vigili del fuoco

Alle 17 i vigili del fuoco sono intervenuti in un campo agricolo nei pressi di via Gasparini a Porcellengo di Paese per l’incendio di una mietitrebbia: nessuna persoan è rimasta ferita. I pompieri accorsi da Treviso con un’autopompa e un’autobotte, hanno spento le fiamme del mezzo agricolo andato gravemente danneggiato, evitando la propagazione del rogo al campo agricolo. Le cause dell’incendio di probabile natura elettromeccanica sono al vaglio delle squadre intervenute. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 19.