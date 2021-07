Schianto mortale in Feltrina, indagato l'uomo che era alla guida della moto

Sarà indagato per aver causato la morte della moglie, che era con lui in sella alla moto che ieri mattina, domenica 25 luglio, si è schiantata all'altezza della Trattoria Da' Oro, lungo la Feltrina, contro una macchina che proveniva in senso opposto. Nico Porrazzo, 57anni, non è infatti riuscito a fermare la Moto Guzzi a bordo della quale si trovava con la moglie, Barbara Monaco, 52anni, allo scattare del rosso indicato dal semaforo. Per evitare le auto che si erano fermate di fronte a lui ha tentato una manovra disperata, buttandosi sulla sinistra ma scontrandosi frontalmente con una vettura che procedeva nel senso opposto verso Treviso. L'ipotesi di reato è omicidio stradale.

L'auto non è purtroppo riuscita ad evitare la moto e l'impatto è stato violento, facendo terminare la Ford contro il muretto di un'abitazione. Nell'impatto è stata coinvolta anche una terza auto, una Fiat Mito ferma al semaforo. L'effetto trampolino ha sbalzato Barbara Monaco sull'asfalto con grande violenza.

Sul corpo della donna, che è morta sul colpo, il pubblico ministero Massimo Zampicinini non ha disposto alcuna l'autopsia. Porrazzo è stato trasportato al Ca' Foncello, dove è stato curato per botte, escoriazioni e ma soprattutto il grande shock di avere perso la moglie in maniera tanto tragica.