Morte del piccolo Alessandro: maestre indagate, sequestrati cuscini e lenzuola

La Procura di Treviso ha aperto un'inchiesta sulla tragica morte del piccolo Alessandro, il bimbo di 11 mesi che venerdì pomeriggio, attorno alle 15, è stato trovato morto mentre dormiva in una stanza dell'asilo "Raggio di sole" a Porcellengo di Paese. Sarà un esame autoptico che si svolgerà nei prossimi giorni a chiarire le cause del decesso mentre sono stati posti i sigilli alla stanza in cui il bimbo riposava. Sequestrati anche il cuscino e il lenzuolino da cui Alessandro era coperto mentre dormiva. Saranno iscritte nel registro degli indagati, a loro garanzia, le educatrici e la responsabile della struttura, Rachele Pezzillo: sono ancora sotto choc e addolorate. Ancora sconvolti i genitori del piccolo: attendono di capire la verità su questa vicenda e solo l'esito dell'esame autoptico (il conferimento dell'incarico potrebbe avvenire già oggi, 2 ottobre) sarà decisivo e dovrebbe confermare la morte bianca. La notizia della morte di Alessandro (avrebbe festeggiato l'anno di vita il prossimo 17 ottobre) ha sconvolto la comunità di Paese e anche la stessa sindaca, Katia Uberti, si è detta molto provata da questa vicenda e si è stretta attorno ai genitori Laura e Kevin, originario di Napoli, entrambi di circa 30 anni, residenti a Castagnole. Intanto il "Raggio di sole" in via Francesco Baracca rimarrà chiuso per qualche giorno.