Tragedia al nido, muore bambino di 9 mesi

Una morte improvvisa, un decesso avvenuto mentre il bambino stava riposando. Quando le educatrici si sono accorte che il bimbo non respirava più hanno subito chiamato i soccorsi ma i sanitari del Suem 118 non hanno potuto che constare che il cuore del piccolo, vittima di una arresto cardio-circolatorio, si era fermato per sempre.

La tragedia è avvenuta ieri, 29 settembre, a Paese, nel asilo nido Raggio di Luna di Porcellengo, una struttura per bambini dagli 0 ai 3 anni di proprietà della parrocchia affidato in gestione al team che gestisce il nido "Luna d'Oro" di Quinto di Treviso. Il piccolo, figlio di una coppia di Castagnole trattenuta in ospedale in stato di choc, sarebbe deceduto per quella che viene definita una "morte bianca". Ora sarà l'autopsia a determinare la causa del malore fatale.

Se la responsabile della struttura e il suo legale non hanno voluto rilasciare alcuna dichiarazione, a parlare è invece il sindaco di Paese Katia Uberti. «Sono sconvolta per quello che è successo - ha detto - le mie condoglianze più sentite e la mia vicinanza vanno alla famiglia colpita da questo lutto. Questa è una di quella notizie che non si vorrebbero mai sentire. Come Amministrazione faremo tutto quello che è nelle nostre possibilità per aiutare la mamma e il papà».