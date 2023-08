Tromba d'aria, ancora danni tra Pieve e Farra: tetti scoperchiati e alberi caduti

Vento forte e pioggia battente: sarebbe stata una tromba d'aria quella che nel tardo pomeriggio di ieri, 3 agosto, alle 17.30 circa si è abbattuta nella sinistra Piave, in particolare colpendo il solighese, sia Pieve che Farra. Numerosi gli alberi caduti e finiti sulle strade tra cui via Brandolini, via San Martino, via Chisini e altre. Una ventina in tutto gli interventi che i vigili del fuoco del comando provinciale di Treviso hanno dovuto eseguire sul territorio, soprattutto nell'area del Patean, tra via Pati e via Sernaglia. Già alle 19 tutte le strade della zona erano state liberate da eventuali ostacoli alla circolazione ma sono state diverse le aziende che hanno subito danni, soprattutto alle coperture. Colpito anche il circolo ippico Tarvisium Stella di Farra, in via San Tiziano: la copertura di dieci box delle scuderie è stata sradicata dalle forti folate di vento. Nessuna conseguenza per i cavalli. Lungo via del Sole una vela pubblicitaria da 15 quintali, di fronte al negozio "Berti sport" è stata sollevata dal vento e spostata almeno di una decina di metri, contro la recinzione di un'altra abitazione. A Sernaglia un grosso albero è caduto interrompendo la circolazione lungo la strada per Col San Martino. Ancora a Farra cadute piante in via San Giorgio, via San Nicolò e via Verdi. Oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti fino a tarda sera i volontari della protezione civile, coordinati dai sindaci Stefano Soldan e Mattia Perencin. Si tratta dell'ennesima ondata di maltempo delle ultime settimane nella zona del Quartier del Piave: le ultime avevano visto pesanti grandinate in tutta l'area, con alcuni vigneti, soprattutto nella zona di Vidor, abbattuti dalla tempesta. Sempre ieri pomeriggio un pompiere è rimasto ferito, fortunatamente non in modo grave, a Francenigo di Gaiarine, in via per Sacile: mentre stava sistemando la copertura di un'abitazione è scivolato, cadendo a terra da un'altezza di circa cinque metri. Infine si è registrata anche una frana, a causa della pioggia intensa, a Segusino, in via Cal del Pont: la strada è rimasta a lungo interdetta alla circolazione.