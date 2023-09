Porta dell'appartamento data alle fiamme: cane sveglia il padrone e lo salva

Notte di paura a Preganziol dove, verso le 3.20 di sabato 16 settembre, un incendio è divampato in un'abitazione di Via Ugo Foscolo. Il padrone di casa, un 47enne della zona, è stato svegliato dall'abbaiare del suo cane che aveva sentito qualcosa di strano.

Arrivato alla porta l'uomo l'ha aperto ma in quel momento è stato investito da una nube di fumo e fiamme. Qualcuno aveva dato fuoco all'ingresso dell'appartamento situato al secondo piano dello stabile. Non riuscendo più ad uscire di casa, il proprietario si è rifugiato in terrazzo chiedendo aiuto ai vicini. In suo soccorso sono arrivati un 70enne e un 96enne che hanno iniziato a gettare acqua sulla porta in fiamme, in attesa dei vigili del fuoco, arrivati poco dopo con tre camionette. L'incendio, domato dai pompieri, ha causato danni ingenti alla porta di casa, andata distrutta. Fuori uso l'impianto elettrico dell'appartamento e quello condominiale. I due anziani vicini che hanno soccorso per primi il proprietario di casa sono stati portati in pronto soccorso con una lieve intossicazione ma, già nella mattinata di sabato. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri dal momento che, per ora, sembra che l'incendio possa essere stato provocato da un vicino con cui il proprietario dell'appartamento aveva già avuto in passato degli screzi e dei litigi, segnalati ai militari dell'Arma. Le indagini in corso dovranno ora accertare l'eventuale coinvolgimento del vicino del 47enne nel rogo di stanotte.