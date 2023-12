Femminicidio: «Aiutare gli uomini a uscire dalla coazione della violenza»

«Nel nostro Paese, il 93,7% (dato Istat 2022) degli omicidi è commesso da persone di sesso maschile. Il dato è spiegato dal legame millenario degli uomini con la violenza, un legame culturale e storico. Se vogliamo risolvere il problema della violenza di genere, i nostri “compagni di viaggio” vanno aiutati ad acquisire consapevolezza e strumenti per trovare sempre soluzioni nonviolente alle inevitabili frustrazioni che la vita a tutti riserva nella relazione con l’altro genere». Lo afferma Ilaria Pempinella, avvocato e presidente di CNA Impresa Donna.

«Nella nostra società in evoluzione, la libertà conquistata dalle donne negli ultimi decenni rende, in molti casi, più insicuri i partner; l’insicurezza crea paura e la paura può dare innesco all’aggressività fino alle sue estreme conseguenze – continua Pempinella -. Mentre le donne devono poter continuare il loro percorso verso l’emancipazione e la piena parità, non ancora raggiunte, gli uomini devono essere aiutati a vedere e a far emergere la propria parte femminile, che conosce il linguaggio della relazione e della cura dell’altro».

Per CNA Impresa Donna, la scia di sangue di donne che sta segnando la nostra regione e l’Italia, in questo 2023, deve essere l’occasione affinché ogni ente o istituzione che si occupi di istruzione, formazione ed educazione dia il suo contributo fattivo al contrasto alla violenza di genere e alla promozione della parità e del dialogo tra i sessi.

CNA lo sta facendo sia attraverso i percorsi del progetto “Female Skills: leva innovativa per organizzazioni e servizi territoriali”, finanziato dalla Regione Veneto con DGR 1522/2022 | Progetto P.A.R.I. sia attraverso i corsi apprendistato e sia, più in generale, attraverso la formazione rivolta a imprenditori e cittadini erogata dal suo ente formativo.