Omicidio di Riese, fissati i funerali di Vanessa Ballan

Saranno celebrati venerdì 29 dicembre, alle 14.30 nel Duomo di Castelfranco Veneto, i funerali di Vanessa Ballan, la mamma di soli 26 anni brutalmente assassinata nella sua abitazione di Riese Pio X martedì 19 dicembre.

Come per Giulia Cecchettin anche per Vanessa Ballan in tutto il Veneto sarà osservato il lutto regionale con bandiere a mezz'asta in tutti i palazzi istituzionali della regione e un minuto di silenzio nell'orario di inizio della cerimonia funebre. Un crimine efferato verificatosi a pochi giorni dalle esequie di Giulia Cecchettin, che il Governatore del Veneto, Luca Zaia, aveva commentato con queste parole: «La ferita è ancora aperta, la nostra comunità ha ancora negli occhi e nel cuore l’angoscia di tante giornate di sofferenza. Nuovamente abbiamo assistito a una spirale di violenza che necessita da parte di tutta la società, a partire dalle istituzioni, di una risposta assolutamente ferma. Anche nel giorno delle esequie di Vanessa sarà lutto regionale: ogni femminicidio non è più questione limitata ad una singola famiglia, ma coinvolge ed è uno sfregio per tutta la nostra comunità. È tutto così molto triste di fronte alla storia di una ragazza, una mamma, di soli 26 anni, la cui vita è stata oggi strappata a coltellate».