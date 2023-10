Sassi dal cavalcavia contro i bus della Cgil diretti a Roma: «Tragedia sfiorata»

Sassi dal cavalcavia dell'autostrada contro le corriere dirette alla manifestazione nazionale della Cgil in programma sabato pomeriggio a Roma. Tragedia sfiorata questa mattina, verso le 7, allo svincolo per Bologna dove grossi massi hanno colpito un autobus della ditta Padovan, con sede a Mareno di Piave.

La corriera era diretta a Urbino e, per una sfortunata coincidenza, si è trovata in autostrada nel momento in cui sarebbero dovuti transitare anche gli autobus con i militanti della Cgil diretti a Roma. Il sospetto è che gli autori del pericolosissimo gesto sul cavalcavia volessero bloccare proprio i manifestanti, pronti a scendere in Piazza San Giovanni contro la manovra del Governo. A essere colpita però è stata una corriera di ignari viaggiatori partiti dalla provincia di Treviso. Si è rischiata una nuova strage della strada, sventata solo grazie al sangue freddo dell'autista e alla resistenza del cristallo anteriore della corriera.

La manifestazione

Sabato 7 ottobre la Capitale ospiterà "La via Maestra, insieme per la Costituzione", manifestazione promossa dalla Cgil nazionale che prevede la sfilata di due cortei, tra le 13 e le 19, verso piazza di Porta San Giovanni. Alla manifestazione indetta dalla Cgil sono attese circa 50nila persone e centinaia di autobus provenienti da tutta Italia. I due cortei partiranno da Piazza della Repubblica e da piazzale dei Partigiani (zona Ostiense-Piramide). Il primo corteo, partendo da piazza della Repubblica, giungerà a piazza di Porta San Giovanni percorrendo via Luigi Einaudi, piazza dei Cinquecento, via Cavour, piazza dell’Esquilino, via Liberiana, piazza di Santa Maria Maggiore, via Merulana, via dello Statuto, piazza Vittorio Emanuele II, via Emanuele Filiberto. Il secondo corteo, partendo da piazzale dei Partigiani giungerà sempre a piazza di Porta San Giovanni percorrendo via delle Cave Ardeatine, piazzale Ostiense, viale della Piramide Cestia, viale Aventino, piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, via Labicana, via Merulana, piazza San Giovanni in Laterano.