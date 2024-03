Rugbista morto per un malore, i funerali saranno in campo

Sarà il campo da rugby il teatro che ospiterà l'ultimo saluto a Leonardo Florian, l'atleta del Rugby Villorba di 24 anni morto giovedì 7 marzo per un malore improvviso. Ieri il mondo della pallovale ha voluto salutare Leonardo stringendosi intorno alla famiglia e ai compagni: prima del match del Sei Nazioni Under 20 tra Italia e Scozia, giocatosi allo stadio di Monigo, atleti e pubblico hanno osservato un minuto di silenzio. Oggi 9 marzo la stessa cosa avverrà con la partita dei seniores. La Federazione ha concesso la possibilità di rinviare l'incontro di campionato che il Villorba Rugby avrebbe dovuto disputare in campionato. «Una tragica, prematura scomparsa ha colpito la famiglia del Villorba Rugby - ha dichiarato il presidente nazionale della Federazione, Marzio Innocenti - un abbraccio ai cari di Flo (questa era il suo soprannome) e a tutto il suo Club».

Il padre Antonio, la madre e il fratello Filippo da giovedì sono chiusi nel loro dolore. «Leonardo era un cuore grande, ma purtroppo forse un cuore malato. Era un ragazzo molto sensibile» racconta affranto papà Antonio. Anche Giannino Venerandi, titolare dell'Odissea, si unisce al cordoglio. «Aveva iniziato a lavorare nel servizio di controllo del nostro locale nell'estate del 2022 - dice - era una ragazzo molto disponibile, gentile, educato, serio. Aveva un bel modo di porsi e di dialogare: rispettoso e oltre che ben piazzato fisicamente, come spesso richiede quel tipo di mansione, aveva dimostrato una grande maturità, sapeva essere delicato, mai aggressivo e gestire le situazioni. Ci siamo sempre trovati bene e, quando gli impegni sportivi glielo consentivano, era un piacere averlo nello staff».