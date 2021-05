Neonata muore dopo 17 giorni dalla nascita, genitori sotto choc

Terribile tragedia lo scorso 26 aprile a Lovadina di Spresiano. I medici del Suem 118 hanno tentato il possibile per far ripartire il cuoricino della piccola Emma Grespan, figlia di Francesco e Alice

Una morte inspiegabile, misteriosa, dolorosa, ad appena 17 giorni dalla nascita. La tragedia ha colpito al cuore una giovane famiglia di Lovadina di Spresiano che lunedì scorso si è vista privata di quanto era più prezioso, la piccola figlioletta Emma, figlia di Francesco Grespan, operaio 28enne, e Alice, commessa di 26 anni. La morte bianca risale a lunedì scorso, 26 aprile. Al momento dei risveglio i genitori si rendono conto subito che qualcosa non va: la piccola non rispondeva come al solito, era priva di sensi. Subito è scattato l'allerta al 118: sul posto oltre ad ambulanza e automedica era giunto anche l'elicottero. Purtroppo il viaggio verso il pronto soccorso, per un ultimo disperato tentativo di salvare Emma non è servito. Il funerale avrà luogo lunedì 3 maggio alle 15 nella chiesa parrocchiale di Lovadina. Domenica alle ore 20,30 sarà recitato il Santo Rosario in chiesa.

"Non piangete, mamma e papà, le lacrime vi impedirebbero di vedere le stelle. Ora sono in Cielo e brillerò per voi". Questa la frase che i genitori hanno voluto sull'epigrafe per dare voce alla loro piccola, mancata troppo presto in una casa che portava ancora la cicogna, i fiocchi, segni di una gioia che si è trasformata in breve nel più terribile e lancinante dolore che dei genitori possano provare.