Photored di Spresiano, calano le multe. Triplicate le sanzioni ai clienti delle lucciole

Sono scesi dai 1266 del 2022 ai 1.034 dello scorso anno gli automobilisti sanzionati grazie al photored presente a Visnadello, lungo la Pontebbana, che punisce chi passa con il semaforo rosso. Stabile in dato dell'apparecchio analogo presente nel centro di Spresiano che nel 2023 ha totalizzato 597 verbali. Stazionario anche il numero dei verbali per mancata comunicazione dei dati del conducente 711. Sono solo alcuni dei numeri presenti nel bilancio della polizia locale di Spresiano e presentati nel giorno dedicato alla ricorrenza del Santo patrono della Polizia Locale San Sebastiano dalla comandante Paola Pol.

In tutto il 2023 sono stati 4265 i verbali per violazioni delle norme del codice della strada per un totale accertato di oltre 800mila euro. Sono salite a 67 le violazioni al regolamento comunale di Polizia Urbana in particolare per atti contrari al decoro urbano, ovvero fermarsi per contrattare prestazioni sessuali, violazioni che sono triplicate rispetto al 2022. Lieve aumento delle mancate assicurazioni con 126 verbali e diminuzione delle mancate revisioni con 549 verbali a fronte dei 645 dell’anno precedente. Sono stati 119 invece i verbali per divieto di sosta, quasi il doppio dello scorso anno con diminuzione però di quelli su stalli riservati ai disabili, che passano da 13 a 6 quindi la metà. 965 i verbali per velocità dato anche questo in forte aumento. 19 violazioni per mancato rispetto della segnaletica verticale, un po’ meno dello scorso anno. Netta diminuzione delle violazioni per mancato rispetto della segnaletica orizzontale che passano da 40 a 14.

Lo scorso anno si era verificato il caso di un imprenditore che aveva collezionato una serie di contravvenzioni alla guida di due auto diverse per passaggio col semaforo rosso e conseguenti verbali per mancata comunicazione dati conducente. «Nel corso del 2023» ha evidenziato Paola Pol «c’è stata una nuova stagione che ha visto aumentare anche il cast degli attori in quanto sono stati elevati 13 verbali per passaggio con semaforo rosso e due per superamento della velocità commessi però anche da altre autovetture di tipo aziendale di proprietà dello stesso».

Un’infrazione per guida senza aver mai conseguito la patente con una sanzione da 5.100 euro. In tutto sono stati 8 gli incidenti stradali con lievi feriti. «Caso singolare la perdita di carico da un furgone che stava trasportando alcuni bidoni di pittura che hanno provocato l’imbrattamento di due strade, una comunale e l’altra provinciale» conclude la comandante «siamo intervenuti su segnalazione di alcuni utenti della strada che passavano nonché dei carabinieri e siamo riusciti a risalire all’autore che nel frattempo si era dileguato partendo dai codici dei bidoni trovai a terra, individuando dapprima la ditta di produzione e a quel punto contattandola per capire a chi avesse fornito la merce».