Spaccio di droga e sfruttamento della prostituzione: maitresse arrestata

I carabinieri di Treviso hanno concluso, sotto la direzione della Procura, un'articolata indagine su un’attività di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione associata a spaccio di droga nella Marca: arrestata una donna moldava, già destinataria di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, ritenuta responsabile di aver favorito la prostituzione di alcune giovani dell’Est Europa pubblicando una serie di annunci online. L'attività di prostituzione si svolgeva in appartamenti e strutture ricettive delle province di Treviso e Venezia. Maggiori dettagli sulla vicenda verranno forniti in mattinata dal Comando provinciale dei carabinieri.

