Impianto fotovoltaico in tilt, si incendia il tetto di un capannone

Un incendio, la cui nube nera era ben visibile anche a diversi chilometri di distanza, è divampato nel pomeriggio di oggi, 7 agosto, a Volpago del Montello, in località Belvedere. Interessato un capannone dell'allevamento avicolo "Toffoli", in via Madonna della Mercede: il rogo è stato provocato da un malfunzionamento dell'impianto fotovoltaico che è andato in tilt e ha devastato il tetto. Sono intervenute sul posto ben nove squadre dei vigili del fuoco del comando di Montebelluna e Treviso che hanno impiegato alcune ore per avere ragione delle fiamme, oltre ai carabinieri della Compagnia di Montebelluna che ora indagano sull'episodio. Per le galline che si trovavano all'interno del capannone, uno dei svariati dell'azienda (una realtà storica del territorio), non c'è stato nulla da fare. I danni ammonterebbero a diverse centinaia di migliaia di euro. Intervenuto a Belvedere anche il sindaco di Volpago del Montello, Renato Povelato.