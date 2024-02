Finto nipote la chiama: «Serve un farmaco da 9mila euro». Anziana truffata

E' stata contattata al telefono da un sedicente nipote che le ha chiesto aiuto per l'acquisto di un costosissimo farmaco, dal prezzo di circa 9mila euro, che era fondamentale per le cure a cui doveva sottoporsi a causa di un misterioso virus. A cadere nel tranello, qualche giorno fa, è stata una 82enne di Zero Branco che ha consegnato ad una sedicente infermiera, inviata a domicilio dal falso parente, oro e altri preziosi per diverse migliaia di euro. Quando la donna ha scoperto di essere stata vittima di un raggiro non ha potuto far altro che ricolgersi ai carabinieri per sporgere denuncia.

Intanto nella Marca dilagano le truffe on line. Per l'acquisto di un trattore agricolo un coltivatore di Farra, attirato in trappola da un annuncio on line, ha inviato circa 2900 euro sul conto senza poi ricevere nulla di quanto richiesto. Denunciati i titolari dei conti su cui sono stati accreditati i bonifici: un pakistano 30enne, un bergamasco di 59 anni e un mantovano 65enne. Dovranno rispondere tutti di truffa in concorso.

E' stata denunciata anche una 56enne ucraina, dai carabinieri della stazione di Paese, per aver spillato attraverso due bonifici, una somma di 2500 euro ad una residente del Comune trevigiano. La straniera si è finta una promotrice di trading on line.

Truffato anche un operaio 51enne di Castelfranco che ha acquistato un'auto Ford al costo di circa 14mila euro da un 61enne: i chilometri che avrebbe dovuto avere il mezzo in base all'annuncio dovevano essere circa 60mila. In realtà si trattava di ben 208mila chilometri.