Temporali, vento e grandine: torna l'allerta meteo in Veneto

Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha emesso una nuova allerta meteo dal pomeriggio di venerdì 30 giugno fino a sabato mattina, 1º luglio. Le previsioni indicano tempo a tratti instabile con rovesci e temporali da locali sulle Dolomiti a sparsi su pianura e costa.

Possibili locali fenomeni intensi (forti rovesci, forti raffiche di vento e locali grandinate) specie su pianura centro-sud e costa, meno probabili ma non del tutto esclusi anche sul resto della regione. Allerta gialla fino a domenica 2 luglio per i bacini: Basso Brenta-Bacchiglione, Basso Piave-Sile e Bacino scolante in laguna, Livenza - Lemene e Tagliamento.