Maltempo in arrivo nel weekend: scatta l'allerta meteo

Il caldo in Veneto ha le ore contate: tra il tardo pomeriggio di venerdì 29 e la mattinata di sabato 30 luglio, sono previsti rovesci e temporali sparsi, dapprima sulle zone montane in successiva estensione alla pianura. Possibili forti rovesci, raffiche di vento e locali grandinate.

Dalle ore 14 di venerdì pomeriggio fino alle 10 di sabato mattina, l'allerta gialla sarà valida per i bacini: Alto Piave, Piave Pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Basso Piave-Sile e Bacino scolante in laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento. Il possibile verificarsi di rovesci o temporali localmente anche intensi, potrebbe creare disagi al sistema fognario e di drenaggio urbano e lungo la rete idrografica minore. Non sono escluse frane superficiali sui versanti e la possibilità di innesco di colate rapide specie nelle zone di allertamento Vene-A, Vene-H, Vene-B e Vene-C.