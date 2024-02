TVB si prepara alla ripresa del campionato: organizzato un allenamento con Udine

Tenere alta l’attenzione per non perdere il ritmo partita. È questo il motivo che ha spinto la Nutribullet Treviso Basket ad allenarsi, nel tardo pomeriggio di venerdì 23 marzo, assiema alla APU Udine di Adriano Vertemati. Entrambe le compagini riprenderanno il rispettivo campionato, Udine milita in Serie A2, domenica 3 marzo. Treviso è attesa da una trasferta complicata sul parquet della Gevi Napoli, sorpresa stagionale e fresca vincitrice della Coppa Italia. Il match del PalaBarbuto inaugurerà una serie di match decisivi per TVB in ottica salvezza.

Al training congiunto erano tutti presenti in casa Nutribullet ad eccezione di Osvaldas Olisevicius, che nella serata di giovedì ha svolto un ruolo determinante nella vittoria della Lituania sulla Polonia per le qualificazioni ad Eurobasket, andando a referto con 20 punti. L’allenamento si è svolto con quattro quarti da 10 minuti e punteggio resettato ad ogni pausa. Ottime le risposte fornite da Paulicap, che ha fatto valere la sua fisicità nel pitturato, e Harrison in uscita dalla panchina. Nel complesso l’allenamento ha dato buone indicazioni sia a Frank Vitucci sia ad Adriano Vertemati: entrambi nel corso dei 40 minuti hanno effettuato ampie rotazioni