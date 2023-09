Borg McEnroe allo Sporting Life Center: torna il "Retrò Sportif"

Dopo le uscite agli Us Open, Borg McEnroe vi danno appuntamento allo Sporting Life Center di Vacil di Breda. Venerdì 22 settembre, dalle 15 alle 18, allenamento e stage di tennis con Corrado Barazzutti.

I maestri del tennis in queste ore svilupperanno l’attività in campo con un focus sulla strategia di gioco e il tennis percentuale. Alle 19.30 aperitivo ed interviste con l’ex n°7 del mondo e Ct della nazionale di Coppa Davis. Prosegue il convivio con la cena Charity Dinner, serata con autorità, sponsor e sorprese. Sarà allestita presso la nuova sala ristorante presso la Club House completamente ristrutturata. Con la cena la quota di 150 euro avrà una parte destinata ai progetti con sostegno benefico per i bambini ed i ragazzi con disabilità intellettiva. Sabato 23 settembre, dalle 9, torneo Tpra di doppio misto vintage con racchette di legno. Dalle 10 parte il padel misto. Dalle 18 aperitivo con premiazioni delle gare mattutine. Dalle 19.30 Retrò Sportif Party tutti vestiti con outfit vintage sportivo, buffet, drink, cocktail con musica dei dj Francesco Torre e Fabriborg. Per prenotarsi chiamare 0422-904382