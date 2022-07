Treviso Basket, diramato il calendario del campionato: si inizia il 2 ottobre contro Reggio Emilia

Dopo aver chiuso il roster con l’arrivo del pivot americano Derek Cooke, la Nutribullet Treviso ora conosce anche il calendario che la attende per la stagione 22/23. Nella giornata di mercoledì 27 luglio, infatti, Lega Basket Serie A ha comunicato la schedule ufficiale per la prossima Regular Season, che come l’anno scorso presenterà un girone di ritorno diverso da quello dell’andata. Treviso farà il suo esordio il 2 ottobre al Palaverde e, per uno scherzo del destino, ritroverà subito da avversario coach Max Menetti con la “sua” Reggio Emilia. TVB sarà impegnata sul parquet della Virtus Bologna alla quarta giornata, mentre il 27 novembre riceverà in casa i campioni d’Italia dell’Olimpia Milano. Nel mezzo, il 6 novembre, tornerà al Palaverde Nicola Akele con la Germani Brescia. Il primo derby sarà l’11 dicembre, quando TVB affronterà in casa la neopromossa Verona del grande ex Matteo Imbrò. Il derby con la Reyer di Matteo Chillo e Amedeo Tessitori è previsto il 3 gennaio ed inaugurerà il nuovo anno nel migliore dei modi.

Il ritorno, asimmetrico rispetto al girone di andata, riserverà a Treviso un finale a dir poco infuocato. Nelle ultime tre giornate di campionato, la squadra di coach Nicola affronterà in successione l’Olimpia Milano, la Virtus Bologna e la Reyer Venezia. Una conclusione complicata, simile alla situazione in cui TVB si è ritrovata lo scorso campionato con la salvezza aritmetica ancora da conquistare. Per questa ragione, per la Nutribullet sarà fondamentale arrivare a questo tris di partite con una distanza di sicurezza dalla zona retrocessione.

«Il calendario non è una cosa che dipende da noi, dobbiamo solo prenderne atto ed essere pronti ad affrontare ogni partita con il giusto spirito. È scontato dire che prima o poi le avversarie bisogna affrontarle tutte, ma è la realtà, l’ordine temporale conta poco, quello che conterà sarà l’impegno della nostra squadra e la voglia di dare il massimo per tutta la stagione», questo il commento di coach Marcelo Nicola.