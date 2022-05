Incidente in gara a Castelfidardo: è doppietta senza festa per la Zalf

E' stata una straordinaria doppietta quella confezionata dalla Zalf Euromobil Désirée Fior quest'oggi a Castelfidardo (An) nella prova valida per il Gp Santa Rita. Alberto Bruttomesso e Cristian Rocchetta hanno tagliato il traguardo rispettivamente in prima e seconda posizione regalando alla società dei patron Gaspare Lucchetta ed Egidio Fior la sedicesiva affermazione stagionale. Non c'è stata festa, però, dopo il traguardo non appena si è diffusa la notizia di un grave incidente accaduto nel finale di gara che ha coinvolto un direttore sportivo e un atleta.

E' dunque vittoria per la Zalf Euromobil Désirée Fior che conferma una volta di più tutto il valore della rosa targata 2022 dopo le prove sfortunate che avevano visto protagoniste le casacche bianco-rosso-verdi sabato a Rodigo (Mn) e nella prima prova della Due Giorni Marchigiana di Castelfidardo (An). Nonostante questo, manca il sorriso e, dietro alle foto di rito, c'è solo tanta preoccupazione per chi oggi ha avuto la peggio. La Zalf Euromobil Désirée Fior in questo momento così tragico intende manifestare la propria vicinanza a coloro che sono rimasti coinvolti nell'incidente, ai loro familiari e ai rispettivi team.