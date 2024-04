Harrison e Olisevicius non bastano a TVB: Milano la spunta nell’ultimo quarto

Si fa più complicata la situazione in classifica di Treviso Basket. La squadra di coach Vitucci viene sconfitta dall’Olimpia Milano 89-91 al Palaverde e vede la zona retrocessione riavvicinarsi, con Pesaro a -2 e scontro diretto a favore. I padroni di casa iniziano bene il match chiudendo il primo quarto sul 31-17 con 3/4 da tre e 10/14 da due. Milano aumenta il pressing difensivo nel secondo quarto e con un parziale di 9-22 rimonta lo svantaggio. Treviso si riassesta nella seconda parte di gara tirando con buone percentuali, Milano piazza però un break di 7-0 nell’ultimo periodo (sul 68-68) che la Nutribullet non riesce a recuperare nonostante gli acuti offensivi di Harrison, 21 punti, e Olisevicius, 22. Nel finale Milano resiste agli assalti di TVB sfruttando la vena realizzativa di Stefano Tonut, che segna 7 punti negli ultimi 3 minuti, e la freddezza di Shavon Shields e Shabazz Napier. A Treviso non resta che fare tesoro della prestazione per tentare di replicarla nel prossimo impegno: il derby in trasferta contro la Reyer Venezia.

CRONACA Harrison raccoglie l’assist di Robinson e appoggia i primi 2, Paulicap schiaccia il 4-0. Pauly Paulicap ne mette altri due per il 6-0, questa volta però la risposta arriva da Poythress che sblocca Milano. Si accende anche Ky Bowman: 2+1 e tripla per annullare quella di Shields, dopo 5′ è 12-5. Quando anche Olisevicius si iscrive a referto, Fioretti è costretto a chiamare time-out (15-5 a 4’30”). L’Olimpia inizia a ingranare in attacco ma la Nutribullet gira come un orologio e scappa sul +12 con i canestri di Bowman ed Harrison. L’ex Bortolani ne infila due in acrobazia, ma Robinson si accende e spara 4 punti consecutivi, ruba e manda a segnare Allen per il 28-12. Voigtmann segna in fade away ma la prestazione balistica dei ragazzi di Vitucci continua con la seconda tripla di Olisevicius per il massimo vantaggio: 31-14 con un minuto da giocare. L’ultimo canestro è di Kyle Hines, il primo quarto termina 31-17 per la Nutribullet.

Milano alza l’intensità nella propria metà campo e la partita si trasforma in una battaglia. Ricci colpisce da lontano e Flaccadori dalla lunetta: break di 7-0 ed ora il vantaggio di TVB è di 7 lunghezze. Treviso fatica contro la fisicità dei meneghini e coach Vitucci ferma il match per riordinare le idee. A rimettere in moto TVB ci pensa Andrea Mezzanotte dalla lunetta ed è di nuovo +6. La EA7 si riavvicina a cronometro fermo, ma è ancora Mezzanotte a ricacciare indietro gli ospiti con la tripla dall’angolo. Tonut spara 6 punti consecutivi per il pareggio, a riportare Treviso avanti è Olisevicius con la terza bomba della sua partita. L’ultimo canestro è di Flaccadori che manda le squadre negli spogliatoi: 40-39 per Treviso.

Ad aprire il secondo tempo è una schiacciata al volo di Paulicap. La partita è bellissima: tripla di Voigtmann, risposta di Robinson, tripla di Napier e long-two di Olisevicius. Il lituano segna ancora per il +4, ma Voigtmann e Tonut sono caldissimi: è proprio il lungo tedesco, ancora da dietro l’arco, a firmare il primo sorpasso Olimpia (51-54 con 6’20” da giocare). Harrison ricuce il divario dalla lunetta e poi ruba: il Palaverde diventa una bolgia. Nel clima da corrida si esalta Melli che con Napier piazza un 6-0 per il 53-60, time out Vitucci. Olisevicius è in grande serata e col 19° punto personale tiene Treviso in scia. Harrison si rimette al lavoro, scollina in doppia cifra, e segna il -4: questa volta è Fioretti a fermare il match. Torna a farsi sentire anche Ky Bowman ed è 60-62. Ancora Bowman, questa volta da 3, ed è vantaggio Treviso: il terzo periodo finisce 65-64 per i padroni di casa.

L’ultimo periodo si apre con il 2/2 di Hines che riporta avanti Milano. L’intensità è alta, Napier ruba e appoggia il +3, ma Harrison con un 2+1 pareggia a quota 68. Milano piazza un break di 7-0 propiziato da Melli e Napier, Vitucci chiama time-out. Harrison va a bersaglio dall’arco ma gli risponde subito Shields. Harrison è caldo e piazza i liberi del -5 che lo portano a quota 21. Milano trova un paio di canestri ma TVB c’è e con Paulicap e Olisevicius resta agganciata. Ad ogni canestro trevigiano arriva la risposta milanese: si entra nell’ultimo minuto con 7 lunghezze di vantaggio per gli ospiti. Non è finita, tripla di Bowman e Treviso è ancora lì con 40″ da giocare. Una magia di Tonut rimette 6 punti tra le squadre. TVB non alza bandiera bianca e trova l’83-87, cercando di recuperare mandando in lunetta Milano. Shields fa 2/2 ma Bowman tiene in vita Treviso con il quarto canestro da lontano personale. Napier fa 2/2 e chiude la contesa, la bomba da metà campo di Robinson fissa il punteggio finale sul 89-91 in favore dell’Olimpia Milano.

MARCATORI

Nutribullet Treviso Basket: Olisevicius 22, Harrison 21, Bowman 19, Robinson 10

EA7 Emporio Armani Milano: Napier 20, Tonut 17, Shields 15, Voigtmann 11