Treviso Basket è più forte delle assenze: domata Trento al Palaverde

La miglior Nutribullet Treviso Basket della stagione si regala una bella serata davanti al proprio pubblico, superando per 86-78 la Dolomiti Energia Trentino, terza forza del campionato alla vigilia di questo match. È una vittoria che per Treviso vale tanto, sia perché è la terza di fila sia perché è arrivata senza Harrison, Olisevicius e Mezzanotte, tre uomini chiave delle rotazioni che hanno dato forfait per influenza. Considerando il valore del roster di Trento serviva una prestazione perfetta da parte di TVB, che l’ha centrata traendo il massimo da ogni giocatore. Dai 19 rimbalzi di Paulicap e i 26 punti di Bowman, fino agli assist di Robinson e le alte percentuali al tiro di Allen, Treviso ha trovato nel gruppo la forza per imporsi. Gli ospiti hanno messo meno intensità sul parquet, come dimostra anche il dato dei rimbalzi (39 quelli di Treviso contro i 25 di Trento) e sono usciti dalla partita a cavallo tra il terzo quarto e l’ultima frazione, incassando un parziale di 15-0. Vitucci può sorridere, anche perché le risposte sono arrivate pure dai meno attesi Faggian, 7 punti e due recuperi, e Tadiotto. Quest’ultimo, classe 2005 e all’esordio in Serie A, ha avuto un impatto importante sul match. La Nutribullet sale a quota 6 punti in classifica e cercherà di allungare la striscia di successi sabato prossimo sul campo di Tortona.

CRONACA Vitucci schiera in quintetto Zanelli, Bowman, Faggian, Allen e Paulicap. Grazulis realizza il primo canestro del match, Allen sblocca TVB. Attacca bene la Nutribullet in transizione: break di 5-0. Baldwin confeziona l’alley-oop per Grazulis, che poi si ripete con una schiacciata: contro break Aquila (6-0). Allen pareggia dall’arco, Grazulis è ispirato e replica sempre dalla lunga distanza. Baldwin spara la tripla del +4, Bowman non ci sta e risponde con il canestro del -1. Robinson propizia il sorpasso con un recupero e un assist, Alviti pareggia dall’arco. Treviso riesce a chiudere un frizzante primo quarto sul 27-24 grazie al bel canestro di Robinson in sospensione.

Trento piazza subito un mini parziale (5-0) e Vitucci opta per il time-out. Robinson punisce la difesa di Trento con un altro jumper e rimette il match in parità (31-31). Ancora Robinson, questa volta dall’arco: +3 Treviso. Stephens e Baldwin firmano il controsorpasso della Dolomiti, altro time-out di Vitucci. Prosegue la fase di sorpassi e controsorpassi in un match frizzante e ancora senza padrone. Paulicap assoluto protagonista sotto le plance: già 14 i suoi rimbalzi di cui 5 offensivi. La tripla di Robinson chiude il secondo quarto: si va all’intervallo sul 44-41 per Treviso.

Bowman sfrutta il mismatch con Grazulis, Baldwin riporta a contatto l’Aquila con una tripla. Biligha realizza un gioco da tre punti, Bowman dall’arco mantiene l’inerzia in favore di TVB. Trento si aggrappa a Biligha, autore di 10 punti consecutivi, e rimane a contatto (54-54). Allen con 5 punti in fila ridà a Treviso il massimo vantaggio, Baldwin interrompe il mini break trevigiano. Treviso trova la via del canestro con continuità, Galbiati è costretto al time-out dopo la schiacciata di Bowman su Biligha. Allen segna su rimbalzo offensivo, Bowman lo segue a ruota: Treviso mette la quinta e va a +12 (parziale aperto 12-0). A dieci minuti dalla fine, la Nutribullet è avanti 71-59.

Robinson va a bersaglio dall’arco, Trento interrompe il parziale di 15-0 di TVB e trova il primo canestro dal campo con Cooke dopo ben 6 minuti. Ky Bowman alza la parabola e ridà il +15 a Treviso, che dopo l’errore al tiro di Forray comincia a vedere vicino il traguardo. Baldwin segna cinque punti di fila, ma il gioco da tre punti di Bowman e la tripla di Faggian danno a Treviso la sicurezza per giocare con il cronometro e vincere 86-78.

MARCATORI

Nutribullet Treviso Basket: Bowman 26, Robinson 17, Allen 16, Paulicap 13

Dolomiti Energia Trentino: Baldwin 23, Grazulis 16, Biligha 16, Alviti 10