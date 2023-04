Gp Mosole: esordienti e giovanissimi, tutti i risultati

Si è svolto nella cava Le Bandie, a Lovadina di Spresiano che ha ospitato il mondiale di ciclocross 2008 dove si rivelò Peter Sagan, il 43° Gran Premio Mosole. Si sono presentati 150 esordienti di mattina, 262 giovanissimi al pomeriggio. C’era anche il campione Francesco Moser presente per dare via alla gara degli esordienti 1° anno, per le premiazioni degli esordienti e per i riconoscimenti ai giovanissimi.



Ha vinto la gara degli esordienti secondo anno Pietro Bertacco del club vicentino Sandrigo Bike, precedento il conterraneo Andrea Endrizzi. La gara del primo anno degli esordienti è andato al friulano Alberto Todaro del Pedale Manzanese davanti a Matteo Biagini del Sandrigo Bike; staccato a 21” Ramiro Voltolini del Veloce Club Borgo Valsugana. A 45” il resto del gruppo battuto da Leonardo Bassi.



La classifica delle categorie dei giovanissimi sono state vinte ampiamente dal Gs Mosole di 12 punti davanti al Gs Lagunare Controsoffitti e il Team Bosco Orsago. Una festa in casa per il club presieduto da Mara Mosole, davanti al “padron” di casa Remo Mosole.



Prima delle premiazioni dei giovanissimi si sono esibite otto ragazze dello ASD Skating Club Spresiano, con la supervisione del presidente Valter Fresch: Asia Fresch, campionessa italiana 2022, Martina Tesser, medaglia di bronzo ai campionati italiani 2022, Anita Casella, Dante Notaro, Ilenia Forte, Thaila Casagrande, Carlotta Bolzonello e Celeste Aurora Amadia.



ESORDIENTI 2° ANNO



1) Pietro Bertacco (Sandrigo Bike) che compie i 28,6 in 48’23” alla media di 35,467

2) Andrea Endrizzi (Vc Città di Marostica)

3) Xavier Bordignon (Postumia 73)

4) Pietro Genovese (Mosole)

5) Filippo Zuccon (Godigese)

6) Giovanni Pasin (Sandrigo Bike)

7) Jacopo Sella (Fausto Coppi Montecchio)

8) Matteo Martini (Gs Mosole)

9) Samuele Martinello (Postumia 73)

10) Alessandro Conton (Vc San Vendemiano)





ESORDIENTI 1° ANNO



1) Alberto Todaro (Pedale Manzanese) che compie i 23,4 in 40’52” alla media di 34,356

2) Mattia Biagini (Sandrigo Bike)

3) Ramiro Voltolini (Vc Borgo) a 21”

4) Samuel Pirola (Vc Borgo)

5) Enrico Mazzoccato (Vc Montebelluna)

6) Riccardo Tofful (Pedale Manzanese)

7) Jake Morbiato (Sandrigo Bike)

8) Leonardo Bassi (Vc Borgo) a 45”

9) Valerio Gonzato (Sandrigo Bike)

10) Riccardo Nardin (Caneva)





CLASSIFICA A SQUADRE GIOVANISSIMI



1) G.S. MOSOLE 28

2) G.S. LAGUNARE CONTROSOFFITTI 16

3) TEAM BOSCO DI ORSAGO 15

4) ASD POLISPORTIVA MUSILE 13

5) U.C.S. "OTTAVIO ZULIANI"A.S.D. 11

6) GS CARTURA NALIN 10

7) A.S.D. U.C. ASOLANA 8

8) ASD U.C. MARTELLAGO-MAERNE-OLMO 8

9) GS FIUMICELLO 1971 8

10) C.S. LIBERTAS SCORZE' 7

11) UC GODIGESE ABRA IRIDE 5

12) A.S.D. PEDALE RONCHESE 4

13) A.S.D. VELODROME MARCON 4

14) PEDALE MARENESE GINO BARTALI 2

15) SOC. SPORT.SANFIORESE 1

16) SCUOLA CICLISMO LIONS D-CAVARZERE 1