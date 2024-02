Tennis, il Comitato regionale Veneto tira le somme del 2023: «Siamo in 51mila»

Il tennis spopola in Veneto e non solo per merito di Sinner. A dirlo è Mariano Scotton, presidente della Fitp Veneto, presentando i dati del 2023 che evidenziano una crescita sempre più importante di anno in anno. ù

Il Veneto Fitp archivia il 2023 superando i 51mila tesserati, un popolo di appassionati della racchetta, da tennis, padel e beach che a breve si arricchirà anche dei pionieri del pickleball. Un traguardo impensabile da raggiungere fino a qualche anno fa, quando in Regione gli associati superavano a malapena le diecimila unità. «Agli inizi degli anni 2000 abbiamo ripreso in mano le redini della Federazione - racconta il presidente regionale Fitp, Mariano Scotton-– e da allora è iniziata una risalita costante, le nostre politiche sportive hanno risollevato le sorti del tennis, portandoci a quello che siamo diventati oggi». Con i tennisti italiani che infiammano gli appassionati, fra Coppa Davis e Australian Open, grazie alla nostra punta di diamante Jannik Sinner. «Sono il nostro orgoglio e al tempo stesso rappresentano la cima di un iceberg che rivela un grandissimo lavoro di squadra, con un investimento incessante sulle scuole, sui giovani talenti, sul movimento di base. Negli anni, a livello centrale, hanno rivoluzionato positivamente il sistema rendendolo virtuoso e a livello periferico le Regioni continuano a progredire e a crescere con entusiasmo. Quando siamo arrivato noi, alla fine del 2002, avevamo poco più di diecimila iscritti in Regione, ora siamo oltre 51mila. Fra questi ci sono 11.600 agonisti, atleti che partecipano a tornei e manifestazioni a livello competitivo, mentre altri 25mila sono non agonisti, un popolo che riempie i campi da tennis, padel e beach. A questi numeri si aggiungono le tessere socio e le Racchette di classe che rappresentano un progetto virtuoso con i ragazzi nelle scuole».

Quali altre strategie avete messo in campo per una crescita così repentina? «Abbiamo investito mantenendo uno sguardo complessivo - prosegue con orgoglio Scotton - ponendo l’accento su tutte le nostre attività. A livello giovanile abbiamo promosso con convinzione le Final four che permettono ai ragazzi di concludere la stagione in sede unica, facendo un’esperienza formativa che abbina agonismo e socializzazione. Finali in sede unica anche per la Coppa Comitato, i Veterani e la Serie D, eventi apprezzati da chi vi partecipa. E poi ancora l’attenzione ai Club sulle novità della Riforma dello Sport e il sostegno agli eventi Internazionali che anche nel 2023 hanno contato in Veneto ben sei competizioni Itf, Atp e Wta. Ringrazio i dirigenti e i presidenti di questi sodalizi che dimostrano coraggio e grandi capacità organizzative mettendo in vetrina, nella nostra Regione, il tennis di altissimo livello. Fra gli obiettivi principali – aggiunge Scotton - avevamo lo sviluppo del tennis per tutto l’anno e vincente è stata l’idea di attivare e promuovere tornei con formula Rodeo che negli anni hanno raggiunto il numero incredibile di 160 manifestazioni. Senza far mancare poi le tradizionali competizioni nel territorio: abbiamo un fitto calendario di eventi che propone oltre 450 tornei all’anno, dove ognuno può partecipare a seconda della propria categoria. Dai tornei Rodeo agli Open, un vero e proprio ventaglio di opportunità per i nostri agonisti».

E da quest’anno arrivano grandi novità: «Vogliamo promuovere ancora di più l’attività di base premiando i circoli che organizzano tornei di quarta categoria, perché siamo convinti che questa fascia di giocatori debba avere ancor più possibilità di partecipazione alle gare e sono convinto che con le grandi vittorie dei nostri Azzurri il mondo del tennis riceverà ulteriore spinta verso l’alto».