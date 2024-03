Castelfranco Veneto, per l’Azimut Giorgione “missione riscatto” contro l’Aduna Padova

Se c’è una macchia nel candido percorso fin qui compiuto dall’Azimut Giorgione, questa si chiama Aduna Banca Annia. La formazione padovana è stata l’unica, finora, a piegare la forza della capolista espugnando Castelfranco al tie break nel novembre scorso. Domenica alle 18, Ceron &. c. scenderanno in campo a Correzzola (Padova) con l’obiettivo di riscattare il match d’andata ed arrivare alla Final Four di Coppa Italia rinvigorite da una regular season ormai virtualmente chiusa.

“Quando si gioca, ogni avversario ha lo stesso valore ma è chiaro che, considerato il risultato dell’andata, per noi questa partita sarà ancor più stimolante – ammette l’allenatore in seconda Enrico Cremasco -. Come al solito, ci troveremo di fronte una formazione pronta a dare il massimo e a ben figurare per contrastare la prima in classifica. Hanno molte soluzioni d’attacco e si muovono bene in difesa. Quel che dobbiamo fare è pensare al nostro gioco con un occhio di riguardo alla battuta che deve migliorare rispetto all’ultima gara disputata”.

Sulla Final Four Coppa Italia del fine settimana pasquale a Campobasso, Cremasco accenna: “Non c’è dubbio che ci faremo trovare pronti. Sarà una competizione bellissima che merita il massimo impegno e la giusta preparazione. Stiamo lavorando bene in palestra recuperando qualche acciacco fisico, vogliamo presentarci al top”.