Volley A1 femminile, Conegliano è super e schianta Scandicci

Dopo qualche mezzo passo falso di troppo la Prosecco Doc Imoco Conegliano torna a marciare a pieni giri. Se ne è accorta nell'anticipo di stasera la Savino Del Bene Scandicci, che ad eccezione di un set, il secondo, non è mai riuscita ad entrare in partita ed ha dovuto cedere allo strapotere della capolista della regular season, a questo punto lanciatissima verso la vittoria della stessa.

In un PalaVerde esaurito al cospetto della terza della classe e senza sconfitte in ambito europeo (esattamente come le gialloblù) è finita 3-0, con la certezza che questa squadra è destinata ancora a fare la corsa su se stessa. Queste sono le indicazioni emerse, anche se i playoff sono un altro campionato.

Sul risultato c'è lo zampino di Asia Wolosz ancora MVP, mentre la trascinatrice sul campo è stata Isabelle Haak, con 15 punti. Bene anche la coppia statunitense Cook - Plummer, 11 punti a testa. Dall'altra parte della rete non bastano i 16 punti della top scorer Ekaterina Antropova: Scandicci è obbligata a soccombere e potrebbe essere ridimensionata nella corsa scudetto.

Il ciclo delle grandi sfide non si ferma qui: le pantere ospiteranno, sempre al PalaVerde, l'Allianz Vero Volley Milano. In caso di vittoria il discorso primato sarebbe chiuso a doppia mandata.

La partita

Il sestetto iniziale prevede Wolosz-Haak, Plummer-Robinson Cook, Fahr-Lubian, libero De Gennaro. Resta a casa Squarcini, colpita da un attacco influenzale.

Le pantere partono a razzo, decise a far valere la propria superiorità. Lubian e Haak vanno subito sul 4-1. Fahr è protagonista del break che stordisce letteralmente le toscane (11-3), che non riusciranno a ripartire. Cook e Plummer mettono di fatto in ghiaccio la prima frazione (17-7). A nulla servono le iniziative di Antropova e Nwakalor (17-12); Haak allunga e chiude la pratica (22-14). Due aces in fila di Cook determinano il 25-15.

Altra storia nel secondo set, con Zhu Ting e Antropova decise a ripartire di slancio (2-5). Il turno in battuta di Herbots tiene le biancoblù avanti (13-17), Conegliano alza la guardia in difesa e dimezza il ritardo (16-18). Pari con Plummer (19-19), di Fahr il sorpasso (21-20). Le ospiti non riescono più a ribattere e Haak firma il 25-21.

Si punta a chiudere e le pantere fuggono sul 13-10. Un turno micidiale di Haak al servizio allunga il distacco (16-10), poi la coppia Haak - Lubian fa danni spesso e volentieri a muro (21-12). Anche la terza frazione si chiude nettamente (25-17) e il pubblico di Villorba può iniziare a fare festa.

Il tabellino

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO.SAVINO DEL BENE SCANDICCI 3-0

(25-15,25-21,25-17)

Prosecco DOC Imoco: Wolosz, Haak 15, De Kruijf ne, De Gennaro (L), Fahr 12, Lanier ne, Robinson Cook 11, Plummer 11, Gennari, Bugg ne, Bardaro, Piani ne, Lubian 12, Novello ne. All. Santarelli

Savino Del Bene: Alberti ne, Herbots 5, Zhu Ting 7, Di Iulio, Villani, Ognjenovic 1, Psrrocchiale (L), Nwakalor 4, Washington ne, Carol 6, Antropova 16, Diop, Armini. All. Barbolini

Arbitri: Goitre e Saltalippi

Spettatori: 5344 (tutto esaurito)

Durata set: 25′,33′,25′

Note: Errori in battuta Co 10, Sc 10; Aces: 8-7; Muri: 6-6; Errori attacco: 6-6

MVP: Wolosz