Conegliano convince ma Santarelli avverte: «Piedi per terra, saranno mesi complicati»

Coppa Italia a parte la Prosecco Doc Imoco Conegliano si era resa protagonista di qualche passo falso di troppo, ma contro la Savino Del Bene Scandicci è tornata a fare la voce grossa. Il 3-0 del PalaVerde non ammette repliche e coach Daniele Santarelli ne è consapevole: «Abbiamo giocato una bella partita e dato una bella risposta ma piedi per terra, ora arriva Milano e poi ancora tre mesi di fuoco. Quello di oggi era un test per capire a che punto eravamo, forse stiamo facendo bene ma di strada ce n’è ancora da fare».

Prossimo ostacolo appunto l'Allianz Vero Volley in un match che potrebbe decidere la regular season: «Reputo questa squadra la favorita alla vittoria del campionato, hanno una panchina lunga e anche quello sarà un test meraviglioso da giocare. Per noi sarà una partita come le altre di regular season che utilizzeremo per crescere. Menzione speciale per il pubblico che anche oggi è stato uno spettacolo».

La parola alle giocatrici

Per il libero Monica De Gennaro «è stata una prestazione migliore delle ultime uscite Abbiamo fatto una grande partita di squadra complice anche un fantastico PalaVerde che ci ha dato quella spinta in più". Sempre sul match: «A mio parere abbiamo approcciato il secondo set in maniera diversa rispetto al primo e al terzo e loro ci hanno messo in difficoltà nel nostro cambiopalla ma siamo state brave alla fine a recuperare i punti di svantaggio grazie anche alla nostra fase break che oggi ha funzionato molto bene».

Infine la centrale Marina Lubian: «Il punteggio finale farebbe pensare ad una partita facile. Abbiamo spinto davvero tanto dall’inizio partendo dal servizio. Siamo salite tanto con muro e difesa rispetto alle scorse partite e con una squadra come Scandicci era importante. In queste partite è molto importante mantenere la concentrazione dall’inizio alla fine, non sempre siamo riuscite come nel secondo set ma alla fine abbiamo trovato la spinta giusta per riportare la partita dalla nostra parte».