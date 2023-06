Giorgione Pallavolo, il settore giovanile può essere promosso a pieni voti

A scrutinio concluso, la Giorgione Pallavolo è ancora una volta promossa. È stata una stagione di altissimo livello, la 2022/23, per la pallavolo di Castelfranco Veneto. Il campo ha espresso verdetti eccellenti, a partire e soprattutto dal settore giovanile. Brilla la finale scudetto di Vibo Valentia disputata dall’under 18 di Federico Coltro che, da vice campione del Veneto, ha acquisito di fatto la certificazione del valore raggiunto al termine del percorso giovanile. Con lode anche le altre formazioni del vivaio con l’S3 in particolare, campione territoriale che ha sfiorato l’approdo alle finali nazionali. Questa squadra, a rappresentare la società tutta, ha goduto di un palcoscenico straordinario finendo su Rai 1 e Rai 2 con la storia dell’allenatrice Toniato.

Giovani, e ancora giovani, con Bacchin e Onwuezunma in stage con la nazionale pre juniores, le partecipazioni ai regional day, il camp di Jesolo che è tornato a registrare un’adesione straordinaria, i centri estivi che in questi giorni si stanno disputando. E la serie B1, prima squadra che rappresenta l’approdo naturale delle atlete del vivaio e che anche quest’anno ha offerto numerose opportunità in campo a tre under 18. La squadra diretta da Carotta ha sfiorato i play off promozione per la serie A e si sta riorganizzando per migliorarsi ulteriormente. Si è lavorato, prima di tutto. Vinto e perso, gioito e perché no, disperato. Si è seminato con esperienza e attenzione, si è raccolto con molta soddisfazione. Davvero la Giorgione Pallavolo può fregiarsi di un grande settore giovanile, luogo dove risiede il senso dell’intero operato societario.